"Київавтодор" скаржиться на зруйнований військовою технікою асфальт

Про це "Київавтодор" повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вулиці столиці потерпають від проїзду тяжкої військової техніки. Внаслідок елементарної халатності, непрофесійності та байдужості, не дивлячись на неодноразові запевнення, що тяжка військова техніка буде перевозитись на спеціальних тралах і на траках (гусеницях) будуть вдягнуті спеціальні гумові чи пропіленові накладки ("башмаки") комунальна корпорація "Київавтодор" змушена констатувати – сьогодні вулиці столиці потерпають від проїзду тяжкої військової техніки, зусилля, що вкладено в ремонти вулиць і доріг задля комфорту киян та гостей нашого міста, витрачено дарма", - йдеться в повідомленні.

Як запевняють у комунальній компанії, асфальтобетонне покриття на ділянках вулиць, де проходить військова техніка, "масово зруйноване". "Про проблематику комунікацій, котрі знаходяться під вулично-дорожньою мережею залишається тільки здогадуватись", - додали комунальники.

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"Що буде зі столичними дорогами після трьох таких проїздів (два тренування і виїзд на парад) навіть прогнозувати боляче. Залишається лише документувати ці факти та рахувати збитки", - підсумували в "Київавтодорі".

У свою чергу, радник президента та радник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook переконує, що на гусеницях усіх 10 танків, які беруть участь у параді, є гумові "башмаки", тому вони не можуть пошкодити асфальт.

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Однак, "башмаків" немає лише на "легких" БМП та "Гвоздиках", які й "подряпали" асфальт.

Між тим, користувачі соцмереж у коментарях до дописів "Київавтодору" та Бірюкова повідомляють, що не вся гусенична техніка була обладнана захисними накладками.

Також повідомляєтся про пошкодження брусчатки на Великій Васильківській.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в п'ятницю, 19 серпня, перекривали низку вулиць через репетицію військового параду до 25-ї річниці Незалежності України.