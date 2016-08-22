Поліція взялася розслідувати розстріл човна сина директора нацпарку "Тузловські лимани"

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, за фактом, який мав місце 21 серпня на річці Дністер, відкрито кримінальне провадження.

Йдеться про інформацію, що отримала широкий резонанс, яка стосується обстрілу човна та викрадення людини зловмисниками, в числі яких нібито був зять одного з колишніх голів Одеської обладміністрації.

«Інформація за фактом викрадення не підтвердилася. У Івана Русєва жодних претензій теж немає. Відомості внесені до ЄРДР за ст.194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України», - зазначили у відділі.

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На даний час встановлюються всі обставини події.

Як заявив УНІАН представник главку, учорашня подія на Дністрі нібито не має безпосереднього відношення до керівника заповідника, а пов'язана саме з його сином.

«Особи, які стріляли, встановлені, але до природного парку і особисто Івана Русєва інцидент відношення не має», - зазначив співрозмовник. За його даними, сьогодні човен витягли з води для проведення експертизи.

При цьому Русєв-молодший повідомив кореспонденту УНІАН, що має ліцензію, яка дозволяє здійснювати перевезення пасажирів і вантажів по воді, але зловмисники нібито вимагають у нього гроші за перевезення людей на певній території водойм у регіоні.

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«Минулої п'ятниці подав відповідну заяву до поліції, але тиждень нічого не робили. І в неділю сталася НП. Перевернули човен, потім хотіли втопити – стріляли з рушниці. Всього по ньому зроблено близько 16 пострілів. Головне, що була загроза для життя мого друга Сергія Перепелиці», - заявив Русєв.

Він стверджує, що потерпілого, який вже встиг висадити пасажирів, зловмисники вивезли в Дністровський лиман, де кинули. В результаті, чоловік близько чотирьох годин вплав добирався до суші. Втім, зазначив Русєв, його товариш наразі відмовляється писати відповідну заяву до поліції.

«Він зараз заляканий, йому погрожували рушницею. Боїться за свою сім'ю», - наголосив підприємець.

Русєв також підтвердив УНІАН, що вважає причетним до злочину зятя екс-голови Одеської ОДА. Він також пояснив, що зловмисники хотіли втопити човен, але не розрахували розмірів плавзасобу.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня директор нацпарку «Тузловські лимани» Іван Русєв написав у Facebook про обстріл зловмисниками човна його сина і викрадення людини, яка була у човні.

За його словами, в судні, що підійшло до човна його сина на Дністрі, були зять колишнього губернатора Одеський області Сергія Гриневецького Григорій Мельниченко "і ще троє відморозків".

Після того, як човен Русева розстріляли, "хлопця Сергія - жителя села Маяки, який був в човні і їхав до маяківського мосту, - відморозки з рушницями забрали і відвезли в невідомому напрямку".

"Нахабний Мельниченко хвалиться, що він подзвонив заступнику начальника обласної поліції, і у нього все схвачено", - додав директор нацпарку.