1 вересня ЄСПЛ винесе рішення щодо позовів українців проти влади через Скнилівську трагедію

Про це повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

Перша скарга була подана до ЄСПЛ Ніною та Анастасією Міхно (бабуся та онука). В результаті трагедії Анастасія втратила батьків – Тетяну та Сергія Міхно.

Другу скаргу до суду направили чотири українки – сестри Світлана та Людмила Атаманюки, їхня мати Ганна Атаманюк, яка потім померла, та племінниця Світлани Анна Лоскутова. На Скнилівському літовищі загинули донька, зять та двоє онуків Світлани.

Всі шість позивачів, аргументуючи статтею 2 (право на життя) Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, стверджують, що українська влада несе відповідальність за падіння літака тому, що була не в змозі ухвалити необхідне законодавство, вжити адміністративні та практичні заходи з безпеки, які могли б захистити життя під час повітряного шоу.

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Також, на їх переконання, влада не забезпечила ефективне та незалежне розслідування аварії.

Вони вказують на статтю 6 параграф 1 (право на справедливий суд у прийнятних часових рамках) та статтю 12 (право на ефективний засіб правового захисту) - всі заявники стверджують, що судам, які розглядали їх скарги про відшкодування шкоди, не вистачало незалежності та неупередженості, що ці справи тривали занадто довго і що у них не було ефективних засобів правового захисту для прискорення їх скарг.

Заявники другої скарги також вказують на статтю 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження) і скаржаться на організацію процедури ідентифікації жертв катастрофи, тому що спосіб, в який поводилися із останками їх родичів, викликав емоційних стрес.