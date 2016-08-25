Будівлю поліції та порядок в Кривому Озері охоронятимуть сили з Миколаєва, Херсона та Одеси - Деканоідзе

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, глава Нацполіції заявила про неприпустимість спроб розлючених громадян громити відділення поліції.

"Вчора були спроби розгромити відділення поліції. Це неприпустимо", - написала вона.

За словами Деканоідзе, сили, прикомандировані з Миколаєва, Херсона та Одеси, будуть контролювати громадський порядок і будівлю поліції в Кривому Озері.

"У нас є закон і всі будуть покарані згідно із законом", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть Цукермана викликала бунт жителів райцентру, які намагалися силою перешкодити вивезенню 6 поліцейських, підозрюваних у його вбивстві, до Миколаєва.

Склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набрано заново, також через інцидент буде замінено керівництво Головного управління поліції в Миколаївській області.

За словами Деканоїдзе, новим начальником кривоозерської поліції стане командир роти патрульної поліції з Миколаєва Олександр Горпинич.