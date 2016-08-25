Суд заарештував другого поліцейського, підозрюваного у вбивстві жителя Кривого Озера

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Хоменко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст.365 Кримінального кодексу – перевищення службових повноважень.

Під час судового засідання адвокат поліцейського повідомив, що Хоменко є учасником АТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше цей же суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 25 вересня ще одному фігуранту справи про вбивство жителя Кривого Озера – сержанту Кривоозерського відділу поліції Олександру Причипойді.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу та наручники». Згідно з даними судмедекспертизи, Цукерман помер від вогнепальних поранень.

Прокуратура Миколаївської області звернулася до Центрального райсуду Миколаєва з клопотаннями про обрання для трьох поліцейських, причетних до смерті чоловіка, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, у справі про загибель жителя Кривого Озера у слідчих діях беруть участь ще троє поліцейських.