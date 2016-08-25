Суд заарештував першого поліцейського, підозрюваного у вбивстві в Кривому Озері
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 25 вересня одному з фігурантів справи про вбивство жителя смт Криве Озеро – сержанту Кривоозерського відділу поліції Миколаївської області Олександру Причипойді.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд виніс на засіданні сьогодні, 25 серпня.
Сержант поліції не визнав себе винним. Він заявив суду, що оборонявся, тому поліцейські застосували силу.
Причипойду підозрюють у скоєнні кримінального злочину за ст. 365 Кримінального кодексу – перевищення службових повноважень.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".
У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділу поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.