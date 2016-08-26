На Майдані у Києві показали виставу про "каральну систему окупаційної влади РФ" на підтримку Умерова (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, було зазначено, що ця театралізована вистава показує "обличчя репресивної машини Російської Федерації".

Під час вистави чоловік у костюмі лікаря звертався до порожнього лікарняного ліжка, на якому лежав кримськотатарський головний убір, закликаючи "пацієнта" відмовитися від власних переконань. З іншого боку біля ліжка стояв чоловік, який уособлював Федеральну службу безпеки Росії, поряд з яким було розміщено скелет із косою з написом "Русский мир". Умовляння лікаря перебивалися зачитуванням патріотичних цитат політв'язнів.

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Після вистави колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв зазначив, що знає, що робиться з людьми, яких у Росії примусово направляють начебто на лікування до психіатричних лікарень. "Я бачив таких людей на власні очі, я чув їхні розповіді на власні вуха. Що вони казали? Що після цього лікування вони перестають бути людьми", - наголосив Афанасьєв.

Крім того, він підкреслив, що "визволення Криму стане опорною точкою у здобутті незалежності в новітній Україні".

Своєю чергою заступник генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаєв назвав запроторення здорових людей до психіатричного відділу видом катування. Він висловився за те, аби президент України особисто вступився за Умерова та заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров нагадав про боротьбу Умерова за права кримських татар у 1974 році.

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"Ільмі тепер бореться і за свою гідність, і за нашу гідність, і за гідність усіх, хто сьогодні в Криму в заручниках у цього режиму", - сказав він.

Чубаров також зачитав список переслідуваних і ув'язнених кримських татар.

Нагадаємо, за даними Чубарова, у застінках ФСБ в Криму перебувають 18 кримських татар, які звинувачуються окупантами в різних злочинах.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в окупованому Росією Криму Київський районний суд Сімферополя задовольнив клопотання про вміщення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу».