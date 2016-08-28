У загиблого журналіста Щетиніна були "суїцидальні настрої" - МВС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Читайте такожРосійський журналіст Олександр Щетинін знайдений мертвим у своїй квартирі в Києві"Спілкувався із фаховим судмедекспертом, ця служба, як відомо, поза системою МВС взагалі. За його даними - на тілі немає жодних ознак, які б свідчили про насильницький характер злочину», - зазначив він.

За словами, Щетинін загинув від пострілу впритул у праву скроню з травматичного пістолета.

«За попередніми даними, у загиблого і раніше були суїцидальні настрої і спроби. Але робота слідства поліції триває. Остаточні висновки - згодом", - написав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні столична поліція поінформувала, що розслідує обставини смерті журналіста, якого виявили у власній квартирі в ніч на 28 серпня.

За даними правоохоронців, на місці події вилучили стріляну гільзу, травматичний пістолет, магазини до нього та передсмертну записку. «Двері у квартиру були зачинені, обстановка у помешканні не порушена», - зазначалося в повідомленні поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") з додатковою правовою кваліфікацією - "самогубство".

Російський журналіст Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон". Кілька років тому переїхав жити до Києва і заявив про намір змінити громадянство з російського на українське.