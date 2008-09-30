Мін‘юст пропонує усунути колізії в законі щодо реєстрації

Міністерство юстиції пропонує усунути колізії в законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України», що негативно впливають на практику його застосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний проект закону «Про внесення змін до закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» виставлено на сайті Мін‘юсту для надання зауважень та пропозицій.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, прийняття законопроекту дозволить удосконалити законодавчий механізм реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також усунути з чинного закону норми, що покладають надмірні обов‘язки на громадян чи органи виконавчої влади, або дублюють норми інших законодавчих актів.

Серед іншого, проектом закону пропонується визначити мету реєстрації місця проживання та деталізувати коло осіб, які зобов’язані реєструвати місце проживання. Передбачається чітко визначити строк, протягом якого необхідно здійснити реєстрацію місця проживання, насамперед, це стосується строку реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Крім того, передбачається узгодити норми чинного закону із нормами Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Зауваження та пропозиції до проекту закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» прийматимуться від фізичних та юридичних осіб до 24 жовтня 2008 року на електрону адресу: constlaw@minjust.gov.ua.