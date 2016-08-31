У Києві затримали на хабарі двох поліцейських метрополітену

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронці вимагали від громадянина хабар у сумі 10 тисяч гривень за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за зберігання наркотичних засобів. Неправомірну вигоду зловмисники запропонували переказати їм через систему електронних платежів WebMoney.

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Наразі правоохоронців затримано в порядку ст.208 КПК України.

Відомості про вчинення працівниками поліції кримінального правопорушення внесено в ЄРДР за ч.3 ст.368 КК України. Слідчі дії тривають.