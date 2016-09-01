На даху офісу ДФС відбулась презентація нової форми для митників

На презентації був присутній Андре Тан. Саме в його студії розробляли футболки, штани та спідниці.

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Про нову форму Тан розповідає з задоволенням: для нової форми митників обрали якісний трикотаж та зручний крій.

Як повідомляв УНІАН, витрати державного бюджету на нову форму для митної служби України, за попередніми розрахунками, становитимуть близько 200 мільйонів.