На даху офісу ДФС відбулась презентація нової форми для митників
04:39, 01 вересня 2016Суспільство
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Слідом за армією, яка тиждень тому перевдягнулась у нові однострої, форму поміняли митники.
В ДФС презентували нову форму для митників / скріншот
На презентації був присутній Андре Тан. Саме в його студії розробляли футболки, штани та спідниці.
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Про нову форму Тан розповідає з задоволенням: для нової форми митників обрали якісний трикотаж та зручний крій.
Як повідомляв УНІАН, витрати державного бюджету на нову форму для митної служби України, за попередніми розрахунками, становитимуть близько 200 мільйонів.
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