У Житомирі на 5 років посадили тітушку, який жорстоко побив активіста Майдану

Як повідомили УНІАН у Богунському районному суді, таке рішення було прийняте 6 вересня.

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Згідно з повідомленням, Савицького визнано винним у вчиненні злочинів передбачених статтями 368 (отримання хабара), 370 (провокація хабара), 374 (порушення права на захист) Кримінально-процесуального кодексу України.

Як розповів журналістам на сесії Житомирської міської ради учасник сьогоднішнього судового засідання і громадський активіст Валерій Арушанян, Савицького узяли під варту прямо під час судового засідання.

За його словами, справа тягнулася два роки, громадські активісти-майданівці ходили майже на всі суди.

"Савицький заявляв на суді, що він побачив, що патрулює майданівець великої статури, злякався, вдарив його по голові і коли той впав, то "увійшов в екстаз", - розповів активіст. Він також додав, що засуджений дуже ображається на слово "тітушка".

Довідка УНІАН, 23 лютого 2014 року в Житомирі було жорстоко побито двох активістів Майдану. Один із потерпілих дістав черепно-мозкову травму та переніс серйозну операцію. За підозрою у їх побитті було затримано двох житомирян, зокрема, Савицького.

Щодо іншого зловмисника вирок було винесено раніше, його також засудили за побиття майданівця до 5 років позбавлення волі, але з відтермінуванням.