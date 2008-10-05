Тимошенко: кожен з нас в неоплатному боргу

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала вчителів з професійним святом.

“Сьогодні Ваше свято. Свято скромних, але достойних людей, свято добра, мудрості та любові”, - йдеться у вітанні прем’єра, розміщеному на Урядовому порталі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “як би не вирували політичні пристрасті в країні, куди б не закинула нас доля, є в житті речі, які ніколи не знецінюються, не тьмяніють, не забуваються. Це – Рідна Земля, Мамина Любов, Погляд Першої Вчительки”.

Керівник уряду впевнена, що “навіть через багато-багато років всі ми пам’ятаємо і перші палички в зошитах у косу лінійку, і перші незграбні літери написані власноруч під вашим дбайливим поглядом”.

І тому, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, “кожен з нас, до самої глибини душі, вдячний Вам за вашу невтомну працю, і кожен з нас в неоплатному боргу перед Вами, який, на жаль, ніколи не можна повернути повністю”.