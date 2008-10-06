Уряд Німеччини виступить гарантом по всіх приватних депозитах в банках країни. Про це вчора оголосило Міністерство фінансів ФРН. Таким чином, Німеччина приєдналася до Ірландії і Греції, влада яких раніше також поручилися за збереження депозитів своїх громадян, передає Associated Press.

Мінфін ФРН розраховує, що такий захід підвищить довіру до банківської системи і допоможе фінансовим інституціям щодо ліквідності. Вкладники в Європі переказуватимуть свої кошти на рахунки в ті країни, де депозити повністю гарантуються владою, зазначають експерти.

Тим часом рішення уряду Німеччини, поза сумнівом, викличе роздратування в інших провідних країнах Євросоюзу, наприклад, у Великої Британії. Асоціація британських банкірів нещодавно виступила з критикою ірландської влади, звинувативши їх у порушенні правил чесної конкуренції. Річ у тому, що уряд Великої Британії гарантує обмежені суми по приватних внесках, і британські банки побоюються масивного відтоку клієнтських коштів до банків сусідньої Ірландії.

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