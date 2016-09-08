Зовнішнє незалежне оцінювання знань в наступному році триватиме з 23 травня по 16 червня

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

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Вносити зміни до реєстраційних даних учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 31 березня.

Запрошення-перепустки для участі в ЗНО, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань, будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 28 квітня.

Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, іспанської, німецької, французької мов – 25 травня, англійської мови – 29 травня, математики – 31 травня, історії України – 2 червня, російської мови – 6 червня, біології – 8 червня, географії – 12 червня, фізики – 14 червня, хімії – 16 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 28 квітня. Реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не могли зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, жителі окупованого Криму і неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 19 травня.

Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання до 23 червня (українська мова і література, іноземні мови, математика – до 15 червня, історія України, біологія, російська мова – до 19 червня, географія, фізика, хімія – до 23 червня).