В Україні з 36 доменних печей 17 припинили роботу

У зв`язку із зниженням світових цін українські металургійні комбінати більше не можуть конкурувати з китайськими і російськими виробниками. На складах компаній через проблеми із збутом зібралася продукція в обсязі місячного виробництва. Вже зараз зупинилися 17 з 36 українських доменних печей, і металурги розглядають можливість повної зупинки роботи підприємств. Якщо уряд не прийме екстрених заходів з підтримки металургійної галузі, наслідки можуть бути плачевними: від недовиконання бюджету і масових звільнень до глобальної кризи української економіки, відзначають експерти.

Зараз обсяг виробництва досяг мінімального значення за останні чотири роки.

Кризова ситуація в металургії буде розглянута сьогодні на нараді у виробничому об`єднанні "Металургпром". Участь в нім візьмуть представники Мінпромполітики і найбільших меткомбінатів.

Коммерсант-Украина