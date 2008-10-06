Банк Олега Дерипаски припинив видачу кредитів

Банк "Союз", що входить до холдингу "Базовий елемент" Олега Дерипаски, заявив, що зупиняє видачу кредитів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство "Фінмаркет". "Союз" входить до топ-50 найбільших російських банків.

Раніше повідомлялося, що Банк "Союз готовий продати весь свій портфель роздрібних кредитів на 20 мільярдів рублів. У самому банку завили, що розглядають можливість часткового продажу портфеля роздрібних кредитів.

Банк "Союз", який потребує грошей, став однією з жертв кризи ліквідності в Росії, зауважують російські ЗМІ.