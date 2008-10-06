У Семенюк «похвалилися» виконанням плану на... 4,2%

Фонд державного майна України (ФДМУ), за оперативними даними, отримав від приватизації в січні-вересні ц.р. 375 млн. 710 тис. грн., що становить 4,2% річного плану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Надходження від оренди за підсумками січня-вересня ц.р. становили 499 млн. 980 тис. грн., що становить 129% річного плану, за цей самий період перераховано 253 млн. 945 тис. грн. дивідендів (128,5% плану за 2008 рік).

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачено в розмірі 8 млрд. 922 млн. 651 тис. грн., від оренди - 387 млн. 516 тис. грн., дивідендів - 197,6 млн. грн.