Прокуратура провела обшук в будинку засновника "Російського культурного центру"

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, обшук проходив у рамках розслідування злочинів проти основ національної безпеки України.

Читайте такожНацрада перевірить "Радіо Шансон" через пісні про "російський спецназ"

Правоохоронці знайшли 20 екземплярів другого номера випуску газети і два агітаційних матеріалу сепаратистського змісту, а також пакет з "георгіївськими стрічками" (702 штук), російський прапор, тощо.

В даний час прокурорами і слідчими проводиться комплекс скоординованих заходів щодо забезпечення всебічного і об'єктивного розслідування.