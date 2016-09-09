Прокуратура провела обшук в будинку засновника "Російського культурного центру"

05:29, 09 вересня 2016
Суспільство
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Співробітники прокуратури Сумської області провели санкціонований обшук в будинку засновника СОГО "Російський культурний центр".

atn.ua

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, обшук проходив у рамках розслідування злочинів проти основ національної безпеки України.

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Правоохоронці знайшли 20 екземплярів другого номера випуску газети і два агітаційних матеріалу сепаратистського змісту, а також пакет з "георгіївськими стрічками" (702 штук), російський прапор, тощо.

В даний час прокурорами і слідчими проводиться комплекс скоординованих заходів щодо забезпечення всебічного і об'єктивного розслідування.

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