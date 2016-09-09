У школах Дніпра заборонили продавати чіпси і газовану воду

Дніпропетровські школярі більше не зможуть купити в шкільній їдальні або кафетерії попкорн, насіння, чіпси, сухарики, шоколадки і солодку газовану воду. За таке рішення на 13 сесії міськради 7 скликання проголосували 33 депутати, передає 056.ua.

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"Цим рішенням ми забороняємо в навчальних закладах торгувати продуктами, які шкодять здоров'ю дітей та будь-якої людини. Частина з них — під забороною у відповідності з постановами Кабінету Міністрів та законів України. В цей перелік ми додали деякі ароматизатори, підсилювачі смаку, стабілізатори тощо", — зазначив депутат Дмитро Безуглий.

За порушення будуть звільняти. Але, якщо і цього буде недостатньо - розроблять інші покарання в рамках закону.

Що входить до переліку продуктів, напоїв, харчових добавок у складі продуктів, заборонених до реалізації та використання в муніципальних загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах міста.

1. Сухарики, крекери, горіхи, насіння, палички, пластівці, попкорн, шоколадні і глазуровані плитки, батончики, цукерки, жувальні гумки, до складу яких входять харчові добавки п. 5 цього переліку

2. Чіпси, а також напівфабрикати картоплі

3. Солодкі газовані напої, що містять замінники цукру (аспартам).

4. Продукти, до складу яких входить пальмова та гідрогенізована олія (трансжири).

5. Харчові добавки, які входять до складу продуктів:

- консерванти Е 200 — Е 290, Е 1125;

- стабілізатори і загусники Е 249 — Е 252, Е 400 — Е 476, Е 575 — Е 585, Е 1404 — Е 1450;

- емульгатори Е 322 — Е 442, Е 470 — Е 495;

- антиокислювачі Е 300 — Е 312, Е 320 — Е 321;

- харчові барвники Е 100 — Е 180, Е 579, Е 585;

- підсилювачі смаку Е 620 — Е 637;

- глутамат натрію.