На Харківщині до 3 років засудили бойовика "ДНРівського" "Востоку"

Як повідомляє прокуратура Харківщини, чоловіка засуджено за ч.1 ст.263, ч.2 ст.260 КК України до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Зазначається, що у 2015 році зловмисник брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі теругрупування "Восток", зокрема, чергував на блокпостах у Донецькій області.

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Затримали його влітку поточного року спецпідрозділи Служби безпеки України. В ході обшуків за місцем мешкання зловмисника вилучено дві гранати Ф-1 та РГД-5, а також кілька десятків набоїв до автомата Калашникова.

Під час досудового розслідування суд підтримав позицію прокуратури та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Свою вину зловмисник визнав повністю.