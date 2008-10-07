Ющенко: світова фінансова криза не вплине на виділення кредитів ЄБРР

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що світова фінансова криза не вплине на виділення ЄБРР кредитів для «Укрзалізниці» та «Укравтодору».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на брифінгу у Великій Британії.

Президент України розповів, що під час його зустрічі з президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ було зазначено, що треба зберегти активність ділових стосунків між банком та Україною, зокрема «не допустити зняття частини економічних проектів через ситуацію з фондовим ринком».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що він та президент ЄБРР домовились, що банк не відмовиться від виділення «Укрзалізниці», як це було домовлено раніше, 250 млн. доларів, а «Укравтодору» 150 млн. доларів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що загальний портфель інвестицій ЄБРР в Україну складає більше 3,2 млрд. доларів, і загалом Україна і ЄБРР мають близько 160 спільних проектів здебільшого в сферах транспорту та енергетики.

Президент України сказав, що окремо сторони обговорили тему проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що було домовлено, що через три тижні в Лондон на чолі з секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ прибуде делегація мерів українських міст, яка обговорюватиме виділення Україні двох кредитів на проведення чемпіонату.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що під час свого першого візиту в Україну новий президент ЄБРР Т.МІРОВ візьме участь у формальному початку побудови нового саркофагу на ЧАЕС.

Нагадаємо, 26 вересня міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку не знайшов можливості надати кредити “Укрзалізниці” та “Укравтодору”.

“ЄБРР відмовився, він сказав, що на сьогодні немає можливості дати цей кредит, у них немає ресурсів сьогодні. Вони не можуть дати, вони можуть дати тільки на початку наступного року”, - сказав міністр.

Водночас він додав, що кошти для “Укрзалізниці” (250 млн. дол.) буде надано. За словами Й.ВІНСЬКОГО, відповідні домовленості з Credit Swiss досягнули близько тижня тому, кредит буде надано під 7,5% + LIBOR на 10 років.

За словами міністра, щодо «Укравтодору» питання не вирішено.