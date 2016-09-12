Гендиректор "1+1 медіа" запропонував Фірташу і Льовочкіну виробництво новин для "Інтера" силами ТСН

16:43, 12 вересня 2016
Суспільство
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Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко звернувся до власників "Інтера" - Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна - і запропонував допомогу ТСН у виробництві новин каналу.

Фото УНИАН

Це звернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Наскільки мені відомо з відкритих джерел, саме ви є основними власниками каналу "Інтер", або як мінімум людьми, які впливають на операційну політику. Спостерігаючи за тим, як протягом останніх днів довкола вашого каналу розпалюються неабиякі пристрасті і категорично при цьому засуджуючи методи силового впливу, тим не менш, я дійшов висновку, що ваш канал перебуває у глибокій репутаційній ямі", - йдеться у його повідомленні.

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Також Ткаченко згадав висланого з країни редактора програми "Подробности" Столярову, російського політтехнолога Януковича - Шувалова, листування з "ДНР"/Кремлем і сюжети в програмах новин, які суперечать журналістським стандартам й стали основою редакційної політики організації під назвою НІС.

"До того ж я дізнався, що керівництво "Інтера" не має можливості впливати на редакційну політику НІСу, який за договором виробляє інформаційні продукти для каналу. Водночас, пан Пилипець – керівник інформаційного мовлення, а по суті - самого "Інтера", впевнено заявляє, що змінювати редакційну політику і людей з підмоченою репутацією не збирається", - розповів гендиректор "1+1 медіа".

"Мені зрозуміло, що Дмитру Фірташу з "прекрасного далека" Австрії, може бути не все чітко видно. Але я впевнений, що одному з лідерів Опоблоку – Сергію Льовочкіну – все зрозуміло", - пише Ткаченко.

Також він розповів, що останнім часом почастішали спроби очорнити журналістів і проекти "1+1 медіа": з'явилися замовні сюжети, кампанії за участю ботів, фейкові борди.

"Припускаючи, що це рішення менеджменту, а не власників, я звернувся до колег. Але і вони самі в здогадах – канал не відповідає за новини, новини горять, люди біжать, яма для репутації стає глибшою, - зазначив гендиректор "1+1 медіа".

"І оскільки ринок у нас тісний, і ми всі люди не чужі один одному, то ми хочемо запропонувати вам руку допомоги. Адже саме так роблять у цивілізованому світі – за бюджетів не більші, а я впевнений, що менші(!), ніж ви зараз витрачаєте на замовні кампанії проти наших журналістів і проектів та утримання редакції, ми готові робити для вас новини силами редакції ТСН", - запропонував Ткаченко і додав, що журналісти "1+1 медіа" зможуть відчути аудиторію "Інтера" й гарантувати журналістські стандарти.

"Мені здається, як кажуть колеги на заході, це чистісінький win-win. Зі свого боку гарантую невтручання в роботу ТСН з боку будь-яких власників", - пообіцяв він.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.

Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися біля будівлі "Інтера", під особистий контроль.

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