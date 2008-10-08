Сфера послуг стала визначальною у формуванні інфляції

Сфера послуг зіграла визначальну роль у формуванні інфляції у вересні 2008 року.

Про це заявив УНІАН міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Саме послуги стали визначальними у формуванні інфляції», - сказав міністр.

Так, відповідно до рішення НКРЕ, в усіх регіонах природний газ для населення подорожчав на 14,1%. Зростання цін на освіту по регіонах коливалося в межах 10,7-35,1% (найбільше у Львівській області, найменше в Івано-Франківській), зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

У вересні в 11 областях зростання цін було нижчим, ніж у середньому по Україні: в Одеській, Київській, Миколаївській, Донецькій, Житомирській, Волинській, Полтавській, Івано-Франківській, Запорізькій областях, м. Севастополі і м. Києві.

Найбільше ціни зростали в Запорізькій, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях і в АР Крим.

У вересні в 3 регіонах спостерігалася дефляційна динаміка на продукти харчування - в Запорізькій області, м. Києві і м. Севастополі. У Житомирській області ціни на продукти харчування не змінилися - залишилися на рівні серпня. У 13 областях індекс споживчих цін на продукти харчування був нижче від середнього по Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні до серпня 2008 року зафіксована інфляція на рівні 1,1%, у вересні ц.р. до вересня 2007 року інфляція становила 24,6%.