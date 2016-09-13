Не захотіли рятувати: у російській в'язниці помер українець, засуджений в окупованому Криму

Про це заявив адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" та експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Мартиновський Роман, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, він був важко хворий, у тому числі на туберкульоз, гепатит "В" і "С", однак відповідна медична допомога надана не була.

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"У цій колонії, як і в інших в Російській Федерації, є неписане правило – адміністрація забороняє засудженим мати на руках якісь медичні документи, що підтверджують стан їх здоров'я. А без документів дуже складно поскаржитися на якийсь орган, а тим більше в Європейський суд з прав людини", – говорить Мартиновський.

За його словами, українець звертався з клопотанням про скасування йому міри покарання в зв'язку з тим, що "мав захворювання, яке дає громадянину право бути звільненим від відбування покарання, згідно російського законодавства". І за два тижні до смерті російський суд відмовив Керімову у задоволенні клопотання.

Незважаючи на вжиті адвокатом і українськими правозахисниками дії, у російській в'язниці так і не надали можливість обстеження і лікування для ув'язненого.

Мартиновський стверджує, що в подібній ситуації в російських в'язницях перебувають 6 громадян України, які були засуджені в Криму (однак вони не є політичними ув'язненими). Стан здоров'я Івана Федірко, Валерія Макарова, Віктора Луцишина, Євгенія Давидова, Юрія Саєнка, Андрія Лугіна погіршується і потребує негайного лікування.