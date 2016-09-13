На вимогу УКРОПу Львівська облрада звернулася до Кабміну щодо введення мораторію на підвищення комунальних платежів

Партія УКРОП зібрала тисячі підписів мешканців Львівщини за запровадження такого мораторію у Львівській області. Петро Жукровський, голова фракції УКРОПу, продемонстрував їх присутнім депутатам, закликаючи підтримати протест виборців так, як це зробили чимало районних та міських рад Львівщини.

«Ми обрали таку мирну форму протесту, щоб можна було вслід за Дніпром та Києвом запровадити такий мораторій в області і привести до тями уряд», – розповів Ігор Телішевський, керівник Львівської обласної організації «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».

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За словами укропівця, депутати Львівщини вочевидь «не дотягнули» до своїх виборців, які чітко зрозуміли, що владу час зупинити у прагненні вирішувати проблеми коштом людей. «Влада має шукати рішення, щоб підвищувати рівень добробуту людей до європейського, і паралельно – піднімати ціни до світових, а не навпаки», – прокоментував він рішення обласної ради.

Також рішенням Львівської обласної ради Кабінету Міністрів України запропоновано своєчасно проводити індексацію зарплат та пенсій населення, встановити прозорий механізм ціноутворення на газ і комунальні тарифи. Крім того, львівські депутати пропонують Кабміну з 1 жовтня заборонити арешт майна боржників за несвоєчасну сплату за житлово-комунальні послуги.