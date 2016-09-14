Луганська область на 80% готова до нового опалювального сезону - ВЦА

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, про це сьогодні під час розширеної апаратної наради в адміністрації повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства ЛВЦА Віталій Сурай.

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«Станом на 1 вересня 2016 без урахування щоденних аварійно-відновлювальних робіт, житлово-комунальне господарство області підготовлене в цілому більш ніж на 80%», - зазначив він.

За інформацією Департаменту ЖКГ облдержадміністрації, до опалювального сезону заплановано підготувати 3 622 тис. житлових будинки, з них підготовлено 2 тис. 951 (81,5%). Виконано ремонт покрівель 635 житлових будинків (81,5%). Підготовлено 844 опалювальні системи житлових будинків (80,3%). Відремонтовано системи холодного водопостачання у 964 житлових будинках (82,3%), гарячого – в 338 будинках (80,5%).

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Також до зими заплановано підготувати 505 об'єктів соціально-культурного призначення, з них готові 427 (84,6%). Підготовлено 301 котельню (80,9%) і 257,8 км теплових мереж (85,1%).

Відремонтовано або замінено 81,6 км водопровідних мереж, каналізаційні мережі готові на 81,2%.