Влада Дніпра пообіцяла, що до 1 жовтня місто буде повністю готове до опалювального сезону

Про це під час прес-конференції 14 вересня повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

«Наразі на основних магістралях проведені ремонтні роботи, замінені необхідні вузли тощо. На 96% підписані паспорти готовності до зими житлового фонду, на 100% готові медичні установи та дитячі садки», – сказав Михайло Лисенко.

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За словами заступника міського голови, така ж ситуація і щодо підготовки до прибирання та обслуговування міських автошляхів взимку. «Готова вся необхідна техніка, закуплені всі необхідні реагенти, піщано-соляна суміш для посипання доріг. Цього року, додатково до наявних машин, закуплено ще 3 одиниці малогабаритної притиральної техніки та 3 одиниці комбінованої техніки, яка може працювати як влітку, так і взимку. Ми поступово йдемо до оновлення парку машин для обслуговування доріг міста. Загалом міські автошляхи взимку обслуговуватимуть 100 машин», – зазначив Михайло Лисенко.

Довідка. У Дніпрі послуги централізованого опалення надають чотири комунальні підприємства: «Дніпропетровські міські теплові мережі», «Теплоенерго», «Коменергосервіс» та «Теплотранс».