Начальник міліції Криму: команди пресувати Чорноморський флот не було

Головне управління МВС України в Криму не отримувало команд посилити контроль за військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив заступник міністра внутрішніх справ України - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ, коментуючи інформацію окремих ЗМІ.

«Запевняю, я таких команд не отримував і, сподіваюся, не отримаю», - сказав начальник кримської міліції.

Як повідомлялося, напередодні в деяких ЗМІ була інформація про плани щодо посилення контролю за російським ЧФ. Так, за інформацією «Коммерсант-Украина», МВС зобов`язують постійно перевіряти документи військовослужбовців ЧФ РФ і транспортних засобів, які належать флоту, «з метою виявлення тих, хто перебуває за межами військових частин без узгодження з компетентними органами України», а «в разі знаходження військовослужбовців, у яких немає дозволу на вихід за межі військової частини, затримувати їх і після встановлення особи "показово" підвозити у військову частину в спеціальному автомобілі для затриманих – з метою профілактично-виховного впливу на інших військовослужбовців ЧФ РФ».