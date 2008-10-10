Ющенко оголосив догану голові Вінницької ОДА
18:03, 10 жовтня 2008Суспільство
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...Їздить сам куди хоче
Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану голові Вінницької обласної державної адміністрації Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ.
Як зазначається в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті, догану оголошено за порушення вимог Указу Президента України від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».
Довідка УНІАН. Згідно з Указом від 11 лютого 2008 року №117 службові відрядження голів обласних державних адміністрацій погоджуються Президентом України.
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