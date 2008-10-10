Ющенко оголосив догану голові Вінницької ОДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану голові Вінницької обласної державної адміністрації Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ.

Як зазначається в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті, догану оголошено за порушення вимог Указу Президента України від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».

Довідка УНІАН. Згідно з Указом від 11 лютого 2008 року №117 службові відрядження голів обласних державних адміністрацій погоджуються Президентом України.