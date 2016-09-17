"Сьогодні феєрверки, завтра будуть "Гради": оприлюднено відео нічного "обстрілу" посольства РФ у Києві

Відеозапис «обстрілу» з'явився на каналі агентства Reuters в Youtube.

На відео видно, що протестувальники в масках тримають у руках плакат з написом: «Російські свині, тут вам не раді. Сьогодні феєрверки, завтра будуть «Гради».

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Усього біля будівлі під час акції видно близько 20 осіб, включно з журналістами та правоохоронцями.

Як писав УНІАН, близько першої години ночі в суботу група невідомих людей атакувала російське посольство. Вони запустили по будівлі петарди і салюти, які падали з сильним шумом і місцями викликали загоряння.

Як відомо, у неділю в будівлі російського посольства незважаючи на заборону, російські дипломати збираються відкрити дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Раніше Павло Клімкін заявив, що Україна може відкликати делегацію в ПАРЄ у разі визнання виборів у Криму.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня Рада прийняла постанову, в якій закликала парламенти світу не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму.