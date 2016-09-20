Вбивство сепаратиста Жиліна: слідком Росії назвав основну версію

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті по Московській області.

"19 вересня ввечері в одному з ресторанів Одинцовського району невідомий здійснив постріли ймовірно з пістолета у двох відвідувачів, які сиділи за одним столом. Після скоєного злочину чоловік втік. Один з постраждалих помер на місці, іншого – госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

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Слідство вважає пріоритетною версією вбивства лідера проросійської сепаратистської організації "Оплот" Євгена Жиліна комерційну діяльність.

"Наслідком відпрацьовується кілька версій скоєного злочину. Пріоритетною є комерційна діяльність, а також не виключаються особисті неприязні стосунки", - повідомила ТАСС представник Головного слідчого управління СК РФ по Московській області Ольга Врадій.

За даним фактом слідчим відділом по місту Одинцовому Московської області порушено кримінальну справу за ознаками подання передбаченого ст.105 КК РФ (убивство) і ст.222 КК РФ (незаконний обіг зброї). Встановлюються особи, причетні до вбивства, й мотиви скоєного злочину.

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації «Оплот» і противник Євромайдану Євген Жилін. Убивство сталося в ресторані «Ветерок» на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

За даними ЗМІ, кілер очікував своїх жертв за столиком у ресторані і відкрив вогонь, щойно вони ввійшли. Жиліна було вбито, а його знайомий дістав поранення.