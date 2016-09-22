Чи задоволені ви реформою поліції? – опитування УНІАН

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів: а чи особисто ви задоволені реформою поліції?

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на засіданні профільного парламентського комітету генеральний прокурор України Юрій Луценко констатував збільшення кількості практично всіх видів злочинів, висловив недовіру поліцейській статистиці щодо правопорушень і розкритикував патрульну поліцію за неефективну роботу.

Читайте такожЗа "законом Савченко" звільнилися з в'язниць 9 тисяч осіб - поліція

У свою чергу голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе констатувала, що в Україні кількість злочинів зросла на 23%, більшість з них - через збідніння. При цьому кожен десятий злочин в Україні скоюється людьми, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Водночас вона поскаржилася на кадровий голод у своєму відомстві та зауважила, що їх роботі часто заважають суди, відпускаючи затриманих за тяжкі злочини на волю.