У Дніпрі позбулися згадки про пам’ятник Петровському
14:07, 22 вересня 2016Суспільство
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Постамент пам’ятника Петровському демонтували.
Місце, де знаходився пам’ятник / dnipro.depo.ua
Про це передає Depo.Дніпро.
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У Дніпрі демонтований постамент пам’ятника Петровському на Привокзальній площі.
Нагадаємо, пам'ятник Петровському у Дніпрі було повалено 29 січня 2016 року.
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