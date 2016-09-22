У Дніпрі позбулися згадки про пам’ятник Петровському

14:07, 22 вересня 2016
Суспільство
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Постамент пам’ятника Петровському демонтували.

dnipro.depo.ua

Про це передає Depo.Дніпро.

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У Дніпрі демонтований постамент пам’ятника Петровському на Привокзальній площі.

Нагадаємо, пам'ятник Петровському у Дніпрі було повалено 29 січня 2016 року.

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