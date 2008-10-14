Причиною захоплення "Фаїни" стала низька швидкість судна

"Причиною захоплення "Фаїни" стали надзвичайно низька швидкість пересування судна і, ймовірно, його пеленгація піратами за допомогою радара, - повідомляє МЗС України. - Єдиною метою піратів є отримання викупу і безпечний відхід углиб території Сомалі".

Nакого висновку дійшли за підсумками зустрічі представники посольства України в Кенії і сомалійський дипломат, ім`я якого МЗС не зазначає.