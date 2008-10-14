Причиною захоплення "Фаїни" стала низька швидкість судна
20:45, 14 жовтня 2008Суспільство
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Повідомляє МЗС України
"Причиною захоплення "Фаїни" стали надзвичайно низька швидкість пересування судна і, ймовірно, його пеленгація піратами за допомогою радара, - повідомляє МЗС України. - Єдиною метою піратів є отримання викупу і безпечний відхід углиб території Сомалі".
Nакого висновку дійшли за підсумками зустрічі представники посольства України в Кенії і сомалійський дипломат, ім`я якого МЗС не зазначає.
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