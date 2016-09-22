Посол у Британії просить видворити прокремлівського пропагандиста Філліпса з України

Вона нагадує, що Грем Філліпс після його появи на сході України в 2014-2015 роках на боці проросійських терористів був депортований у липні 2014 року з України, а в березні 2016 року - з Латвії, знову облаштувався в нашій країні - наразі в окупованому Криму, передає ТСН.

"Він продовжує там огидно поводитися і дозволяти собі відкриті публічні образи щодо громадян України і військовослужбовців, які захищають Україну", - наголосила Галібаренко.

"Цей самоназваний журналіст намагався зірвати звільнення з російського полону громадян України. Говорячи огидно до одного з обмінюваних українських в'язнів - цивільного некомбатанта, важко пораненого міною, осліплого, покаліченого і поміщеного до в'язниці більш ніж на рік проросійськими терористами, пан Філліпс вдавався до хамської поведінки й образ з приводу інвалідності цієї особи. Така поведінка є ганебною і принизливою", - заявила посол.

Також вона зауважила, що, приїхавши до Криму через Росію, Філліпс прямо порушив закони України щодо процедури в'їзду на окуповані території. У травні 2014 року він був затриманий силами безпеки України на підставі підтримки проросійських терористів в Луганській та Донецькій областях України і, на прохання британської сторони, був випущений в липні 2014 року і висланий з території України. Йому було заборонено в'їзд до України протягом трьох років на підставі загрози національній безпеці.

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"Україна поважає ризиковану роботу незалежних військових журналістів в Україні, які транслюють правду, але ми ніколи не будемо терпіти жодних псевдожурналістів, які підривають нашу національну безпеку, відкрито проголошують расову дискримінацію і ненависть, висловлюють підтримку терористичних методів і роблять провокації з єдиною метою поширення насильства", - наголосила Галібаренко.

Вона попросила британську сторону вжити всіх можливих заходів, в тому числі щодо його проїзних документів, щоб зупинити пропагандистську роботу Філліпса для російської окупаційної влади в Україні і для нього, щоб залишити країну назавжди.

"Його дії є ганебними й огидними, і не роблять нічого доброго для іміджу Великої Британії як сильного і послідовного прихильника України в протидії російській агресії. Своїми діями Філліпс завдає збитків високим стандартам британської журналістики", - наголосила дипломат.

Раніше у мережі було опубліковано скандальне відео, як одіозний проросійський пропагандист Грем Філліпс морально знущався над звільненим з полону терористів Володимиром Жемчуговим, що через підрив на розтяжці залишився сліпим та без рук.