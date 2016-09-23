22 поліцейських поїдуть в регіони працювати поліцейськими омбудсменами

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 22 поліцейських, що пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати, поїдуть у регіони (обласні центри) наглядати за дотриманням прав людини в роботі поліції в регіонах.

Як зазначила голова Нацполіції Хатія Деканоідзе, це – перший випуск таких поліцейських для регіонів, декілька тижнів тому було випущено перший потік поліцейських, які вже працюють у Києві.

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"Вони будуть працювати в обласних центрах. Головне їх завдання — подорожувати по області, відвідувати ізолятори тимчасового затримання і не лише виявляти порушення, але й допомагати поліцейським на місцях, особливо тим, хто раніше був міліціонером, а став поліцейським, впроваджувати нові стандарти в роботу поліції", - сказала Деканоідзе.

Також вона додала, що заробітна плата поліцейських омбудсменів складатиме 10-12 тисяч гривень. Також, якщо у них немає житла, міністерство винайматиме їм помешкання. Крім того, цим поліцейським будуть виділятися додаткові кошти на відрядження по області, де вони працюватимуть.