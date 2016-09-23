У Дніпрі вболівальники урочисто зустріли паралімпійців (фоторепортаж)

У Дніпрі урочисто зустріли спортсменів, які повернулися з Паралімпійських ігор 2016 (в Ріо-де-Жанейро).

Українські спортсмени наразі здобули 117 медалей на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Зокрема, серед нагород 41 золота медаль, 37 срібних та 39 бронзових. Таким чином, Україна посідає третє місце. Читайте такожСотні вболівальників зустрічали збірну Україну, яка прилетіла з Паралімпіади (фотогалерея, відео) Друге дісталося Великобританії, а найбільше медалей з великим відривом отримав Китай.

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