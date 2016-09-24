Затриманому за розтрату 492 мільйонів директору ЗТМК суд призначив заставу менше 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"І захист, і прокуратура будуть оскаржувати це рішення", - повідомив кореспондент телеканалу.

Читайте такожУ САП розповіли, як директор заводу Фірташа вивів 492 мільйони гривень державних коштів на Кіпр

За його словами, захист директора подасть апеляцію, і основними аргументами є те, що у Сівака - п'ятеро неповнолітніх дітей, також він буде співпрацювати зі слідством і не буде намагатися покинути територію України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, затриманий за звинуваченням у розтраті 492 млн грн державних коштів директор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак вивів їх через підконтрольні підприємства та енергогенеруючі компанії на Кіпр.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник "TOLEXIS TRADING LIMITED" виділила 880 млн грн.

Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб.

Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Комерційний банк "Надра" та ТОВ "Сінтез Ресурс" – в рахунок погашення заборгованості ДП "ЗТМК" перед зазначеними суб’єктами. Тоді як ці платежі мала здійснити компанія "TOLEXIS TRADING LIMITED" за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ "ЗТМК".

У разі визнання судом винуватості затриманого директора, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією "TOLEXIS TRADING LIMITED" (49%), яка належить Дмитру Фірташу.

Остання зобов’язалася сплатити борги держпідприємтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів США на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.