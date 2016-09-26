Нагодувати військових: міністр оборони затвердив нові сухпаї для армії (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

"Ми буцаємося за цей сухпай вже більше року, пробиваючи неймовірний опір як "тилових" щурів (не стільки Служба тилу, скільки просто - сидять у тилу), так і цивільних саботажників. Особливо "відзначився" Мінфін, що наганяє по колу погодження на цей сухпай вже четвертий місяць", - розповів він.

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Бірюков зазначив, що сьогодні Полторак підписав технічні умови, це фінальний крок перед покупкою.

"Гроші на новий сухпай Міністерство оборони вже виділило, перекроївши бюджет і перекроївши витрати", - написав радник Порошенка.

Також він розповів, що завтра доля харчування для ЗСУ буде вирішуватися у кабінеті Порошенка, куди викликають міністра фінансів для пояснень та підписання узгодження.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак в одній з військових частин Одеської області виявив неякісні продукти й неналежні умови їхнього зберігання.