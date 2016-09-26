Мер Одеси вирішив звинуватити у падінні балкона зі смертельними наслідками недавній землетрус

Міський голова Одеси Геннадій Труханов доручив комунальникам провести обстеження житлових будинків у зв'язку з тим, що в суботу в центрі міста обрушився балкон, у результаті чого загинула жінка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив сьогодні під час апаратної наради.

За його словами, пенсіонерка, госпіталізована в результаті падіння балкону по вулиці Коблевскій, 40, від травм, несумісних з життям, померла в лікарні.

«На жаль, від отриманих травм вона не вижила. Сьогодні похорон. Ми виділили гроші на витрати, пов'язані з проведенням похорону. Звичайно, це людину не поверне...

Усім профільним службам, ЖКС, всім структурам - провести обстеження!..», - заявив Труханов.

Він зазначив, що, згідно з доповідями, наданими відповідними службами, зовнішній вигляд балкона, який обрушився, побоювань у них не викликав.

Мер доручив з'ясувати, що саме стало причиною трагедії. Зокрема, він не виключає: обвал вже аварійного балкона міг спровокувати землетрус, який стався в ніч на суботу.

Міський голова акцентував на тому, що вимагає негайного реагування у разі виявлення аварійних споруд.

«Будемо, в першу чергу, виділяти кошти», - підкреслив Труханов.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в центрі Одеси в житловому будинку обвалився балкон разом з людиною. Балкон впав з 3-го поверху, коли на нього вийшла 65-річна господиня, щоб полити квіти.

24 вересня о 2:15 в Одесі й Одеській області був зафіксований поштовх землетрусу приблизно 3-4 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу - східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Липша. В епіцентрі землетрусу силу поштовхів зафіксовано 5,7 балів на глибині 88 км.