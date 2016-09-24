Землетрус в Україні: одеські рятувальники вночі зафіксували поштовхи в 3-4 бали

12:18, 24 вересня 2016
Суспільство
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В Одеській області зафіксовано поштовхи землетрусу, епіцентр якого був у Румунії.

Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, сьогодні о 2:15 в області зафіксовано поштовх землетрусу приблизно силою 3-4 бали за шкалою Ріхтера. Постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

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«Епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Ліпша (45,8 градусів північної широти та 26,6 градусів східної довготи). В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована - 5,7 бали, на глибині 88 км», - йдеться у повідомленні.

Повторних поштовхів не зафіксовано.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що поштовхи землетрусу відчувалися і в інших містах України, зокрема, Києві та Броварах.

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північ від Бухареста (Румунія). Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

Поштовхи відчули жителі Києва, Броварів, Кропивницького, Одеси, Вінниці, Чернівців та інших міст.

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