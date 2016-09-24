У центрі Одеси обвалився балкон разом з жінкою, яка вийшла полити квіти

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, інцидент стався близько 12.30 на вулиці Коблевській, 40. У главку зазначили, що балкон впав з 3-го поверху, коли на нього вийшла господиня, щоб полити квіти.

У результаті падіння 65-річна жінка, яка викладає в одному з вишів міста, дістала серйозні травми. Її доставлено в лікарню.

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«Причини падіння балкону встановлюються. Проводиться відповідна перевірка», - зазначили в главку поліції.

Як повідомляє кореспондент «Думської», удар був такої сили, що бетонні балки встромилися в асфальт.

За словами сусідів, у жінки перелом плеча, і вона не відчувала ніг.

Як повідомляв УНІАН, у липні в центрі Одеси впав фасад і залишки покрівлі пам'ятки архітектури - будівлі Російського технічного товариства, відомого городянам як Масонський будинок.