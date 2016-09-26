В Одесі померла жінка, яка постраждала під час обвалу балкона (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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За словами лікарів, отримані травми виявилися несумісними з життям. Балкон третього поверху впав разом з жінкою, яка в цей момент вийшла полити квіти. Чотириповерховий будинок з мансардою був побудований п'ятдесят шість років тому.