В Одесі померла жінка, яка постраждала під час обвалу балкона (відео)
09:41, 26 вересня 2016Суспільство
1800 0
В Одесі померла 65-річна жінка, яка постраждала під час обвалу балкону у суботу.
В Одесі померла жінка, що постраждала під час обвалу балкону у суботу
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ центрі Одеси зі столітнього будинку обвалилися два балкона (фото)
За словами лікарів, отримані травми виявилися несумісними з життям. Балкон третього поверху впав разом з жінкою, яка в цей момент вийшла полити квіти. Чотириповерховий будинок з мансардою був побудований п'ятдесят шість років тому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter