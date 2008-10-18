Погода на 19-23 жовтня

Завтра вдень в Україні буде 9-14° тепла, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 жовтня в країні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів місцями 6-11°, в Карпатах та на Прикарпатті 0-4° морозу; вдень 9-14°, у південній частині місцями 12-14°, в Карпатах 2-7° тепла.

20-21 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці в карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (в Карпатах та на Прикарпатті місцями 0-4° морозу), на узбережжі морів 5-10° тепла; вдень 10-15° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°.

22-23 жовтня в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла (в Карпатах місцями 1-3° морозу), на узбережжі морів до 9°; вдень 10-15°, на Закарпатті, а 23 жовтня і в Криму та на півдні Одещини до 18°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

20-21 жовтня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 3-6° тепла, вдень 11-14°.

22-23 жовтня на Київщині без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 10-15°.