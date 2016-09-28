"Золотий Стандарт" анонсував акції, які допоможуть покупцям заощадити
Ювелірна компанія «Золотий Стандарт» презентувала діючі акції та спеціальні пропозиції, про які покупці могли забути або не знати. Компанія надає клієнтам знижки, які дозволяють зменшити вартість ювелірних прикрас.
Короткий перелік доступних спеціальних пропозицій і сертифікатів:
1. Компанія безкоштовно доставляє замовлення покупцеві за умови придбання товару на суму від 3 000 грн.
2. «Золотий Стандарт» поповнює на 30 грн мобільні рахунки тих клієнтів, які залишають відгук про прикрасу в соціальній мережі, прикріпивши до нього посилання на сайт компанії або додавши хештег #ЗолотойСтандарт.
3. За підписку на новини компанії «Золотий Стандарт» дарує 100 грн, скористатися якими покупці можуть в наступні 7 днів після реєстрації, придбавши товар на суму від 5 000 грн.
4. Наречений отримує сертифікат на 300 грн на придбання обручок, якщо попередньо він придбав кільце для заручин в «Золотому Стандарті».
5. Сертифікатом на 100 грн на покупку можуть скористатися клієнти «Золотого стандарту» за умови придбання прикрас на суму від 1 000 грн.
6. Ювелірний гіпермаркет надав шанс отримати 500 грн за селфі. Умови акції такі: покупці фотографуються з прикрасою і виставляють фото в соціальну мережу, вказавши посилання на сайт або хештег #ЗолотойСтандарт. Розіграш сертифікату відбувається раз на місяць. Кожен клієнт магазину за селфі отримує 50 грн на бонусний рахунок.
7. Шанс отримати 500 грн знижки на путівку від туристичної компанії «Поїхали з нами» є у покупців ювелірного гіпермаркету, які придбали прикраси на суму від 500 грн.
Також «Золотий Стандарт» запропонував отримати знижки на прикраси за виконання однієї з наступних умов:
1. Заповнення форми замовлення через сайт — знижка 3 % на продукцію ювелірного магазину.
2. Знижка в 5 % надається іменинникам, дні народження яких припадають на дату, що минула не більш ніж 3 дні тому з дня покупки, очікуються наступного тижня або припадає на момент придбання.
3. При придбанні двох прикрас «Золотий Стандарт» надає знижку в розмірі 5 % на виріб меншої ваги.
Ювелірний гіпермаркет «Золотий Стандарт» існує з 2013 року. Компанія — власник каталогу, кількість прикрас в якому налічує 20 тисяч виробів. Якість прикрас перевірена спеціалістами Державної пробірної палати України, що підтверджується наявністю проби. Також ювелірні вироби мають відмітки, що вказують на виробника.