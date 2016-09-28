"Золотий Стандарт" анонсував акції, які допоможуть покупцям заощадити

Короткий перелік доступних спеціальних пропозицій і сертифікатів:

1. Компанія безкоштовно доставляє замовлення покупцеві за умови придбання товару на суму від 3 000 грн.

2. «Золотий Стандарт» поповнює на 30 грн мобільні рахунки тих клієнтів, які залишають відгук про прикрасу в соціальній мережі, прикріпивши до нього посилання на сайт компанії або додавши хештег #ЗолотойСтандарт.

3. За підписку на новини компанії «Золотий Стандарт» дарує 100 грн, скористатися якими покупці можуть в наступні 7 днів після реєстрації, придбавши товар на суму від 5 000 грн.

4. Наречений отримує сертифікат на 300 грн на придбання обручок, якщо попередньо він придбав кільце для заручин в «Золотому Стандарті».

5. Сертифікатом на 100 грн на покупку можуть скористатися клієнти «Золотого стандарту» за умови придбання прикрас на суму від 1 000 грн.

6. Ювелірний гіпермаркет надав шанс отримати 500 грн за селфі. Умови акції такі: покупці фотографуються з прикрасою і виставляють фото в соціальну мережу, вказавши посилання на сайт або хештег #ЗолотойСтандарт. Розіграш сертифікату відбувається раз на місяць. Кожен клієнт магазину за селфі отримує 50 грн на бонусний рахунок.

7. Шанс отримати 500 грн знижки на путівку від туристичної компанії «Поїхали з нами» є у покупців ювелірного гіпермаркету, які придбали прикраси на суму від 500 грн.

Також «Золотий Стандарт» запропонував отримати знижки на прикраси за виконання однієї з наступних умов:

1. Заповнення форми замовлення через сайт — знижка 3 % на продукцію ювелірного магазину.

2. Знижка в 5 % надається іменинникам, дні народження яких припадають на дату, що минула не більш ніж 3 дні тому з дня покупки, очікуються наступного тижня або припадає на момент придбання.

3. При придбанні двох прикрас «Золотий Стандарт» надає знижку в розмірі 5 % на виріб меншої ваги.

Ювелірний гіпермаркет «Золотий Стандарт» існує з 2013 року. Компанія — власник каталогу, кількість прикрас в якому налічує 20 тисяч виробів. Якість прикрас перевірена спеціалістами Державної пробірної палати України, що підтверджується наявністю проби. Також ювелірні вироби мають відмітки, що вказують на виробника.