Ціни на ліки в Україні знизились

На сьогодні ціни на ліки в Україні, підняті останнім часом у деяких випадках до 70-80%, повернулися на колишній рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій ПАДАЛКО.

«Якщо минулого тижня були відмічені факти, коли ціни (на ліки – УНІАН) піднялись на 80%, то вже впродовж трьох-чотирьох днів ціни повернулися на колишній рівень, і в найближчі 2-3 дні ми цю ситуацію повністю приведемо в порядок», - заявив він.

Г.ПАДАЛКО відзначив, що підвищення роздрібних цін на ліки відбулося в результаті підвищення дистрибуторами цін на імпортні препарати, і це було реакцією на можливі ризики і втрати, які можуть бути спровоковані світовою фінансовою кризою. За його словами, дистрибутори в ціну ліків закладали курс долара на рівні 7-7,5 грн.

Г.ПАДАЛКО також повідомив, що ціни на ліки піднімали найбільші дистрибутори, які контролюють приблизно 60% ринку лікарських засобів, серед яких компанія «БаДМ», СП «Оптімафарм», ВВС Лтд, ЗАТ «Альба-Україна», «Артур-К».