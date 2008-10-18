Затримано більше 100 осіб, які вступили в бійку під акції на честь УПА

Сьогодні вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали більш як 100 учасників акції на честь чергової річниці створення УПА, які грубо порушували громадський порядок та вступили в сутички з правоохоронцями. (Фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, заяву на проведення акції подали столичний осередок громадської організації «Патріоти України» та інші.

Як зазначили у ЦГЗ, рухаючись від бульвару Шевченка по вулиці Володимирській, колонна у складі близько 400 осіб намагалася потрапити до Майдану Незалежності через вул. Ірининську. Для відвернення можливих інцидентів столичні правоохоронці намагалися їх зупинили. Не реагуючи на попередження співробітників міліції, окремі учасники акції почали сутички з правоохоронцями із застосуванням палок та сльозогінного газу, внаслідок чого одного співробітника міліції було госпіталізовано.

Усіх затриманих доставлено до районного управління міліції для складення адміністративного протоколу щодо непокори правоохоронцям.

Якщо у діях затриманих (інцидент фіксувався оперативною відеозйомкою) буде виявлено серйозніші порушення закону, то окремі з них можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, зазначили у столичному главку міліції.