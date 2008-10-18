22 міліціонери госпіталізовані після сьогоднішніх сутичок в центрі Києва

Внаслідок сутичок міліції з учасниками акції на честь чергової річниці створення ОУН-УПА 22 правоохоронці госпіталізовані. Зокрема, 8 - з тілесними ушкодженнями, інші - з отруєнням невідомим газом.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ наразі всі затримані, а їх більш як 100 осіб, знаходяться в одному з районних управлінь столичної міліції. Не виключено, що стосовно декого з них буде порушено кримінальну справу. В тому числі за ст. 185 Кримінального кодексу України (“непокора співробітнику міліції”).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали більш як 100 учасників акції на честь чергової річниці створення ОУН-УПА, які грубо порушували громадський порядок та вступили в сутички з правоохоронцями. (Фоторепортаж)

За інформацією міліції, заяву на проведення акції подали столичний осередок громадської організації «Патріоти України» та інші.

Як зазначили у ЦГЗ, рухаючись від бульвару Шевченка по вулиці Володимирській, колонна у складі близько 400 осіб намагалася потрапити до Майдану Незалежності через вул. Ірининську. Для попередження виникнення можливих інцидентів столичні правоохоронці намагалися їх зупинили. Не реагуючи на попередження співробітників міліції, окремі учасники акції почали сутички з правоохоронцями із застосуванням палок та сльозогінного газу.