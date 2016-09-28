В Одесі посилили заходи безпеки через почастішання правопорушень з використанням зброї та вибухівки

В Одесі поліція посилила заходи безпеки у зв'язку з почастішанням правопорушень з використанням зброї та вибухових речовин.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у зверненні керівництва Головного управління Національної поліції в області, розміщеному на офіційному сайті главку.

Зазначається, що працівники поліції вживають заходи, спрямовані на забезпечення спокою в регіоні та особистої безпеки громадян. Зокрема, проводяться огляди громадян, особистих речей і транспортних засобів громадян, у тому числі, на вулицях міста.

«Причиною проведення цих заходів стало поширення фактів злочинів з використанням зброї та вибухових речовин. Тому звертаємося до всіх небайдужих громадян з розумінням поставитися до ряду оглядів», - заявили в главку.

Громадян також просять повідомляти в поліцію про виявлення підозрілих предметів, підозрілих особистостей тощо.

«Кожне повідомлення буде ретельно перевірено. Будуть вжиті відповідні заходи», - підкреслили в управлінні.